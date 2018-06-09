باحثون يطورون فحص دم يتيح توقع ولادة أطفال خدج

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن باحثون أميركيون ودنماركيون أنهم طوروا فحص دم، قليل الكلفة، يتيح التكهن بنسبة 80 % ما إذا كانت امرأة حامل ستلد ولادة مبكرة.

ورغم الحاجة لإجراء بحوث أخرى قبل استخدام الفحص على نطاق واسع، يؤكد الخبراء أنه قادر على تقليص عدد الوفيات جراء المضاعفات المترتبة عن الولادات المبكرة في العالم، والبالغ عددها 15 مليون سنوياَ.

وأشار تقرير نشرته مجلة "ساينس" العلمية، إلى أن هذا الاختبار يمكن أيضاً استخدامه لتقدير الموعد المرتقب للولادة "بشكل موثوق بالقدر عينه للصور بالموجات ما فوق الصوتية لكن بكلفة أدنى".

ويقيس الاختبار نشاط جينات الوالدة في المشيمة ولدى الجنين، كما يقدّر مستويات الحمض النووي الريبوزي من دون خلايا، وهي مرساليات جزيئية تنقل التعليمات الجينية للجسم.

وقال الأستاذ الزائر في جامعة ستانفورد والمدير العام لمعهد "ستاتنس سيروم" في كوبنهاغن مادس ميلباي، وهو أحد المعدين الرئيسيين للدراسة: "لاحظنا أن حفنة من الجينات تتمتع بقدرة كبيرة على التوقع فيما يتعلق بالنساء اللواتي يواجهن خطر الإنجاب المبكر".

وأضاف "أمضيت وقتاً طويلاً على مر السنوات في العمل على فهم حالات الإنجاب المبكر، هذا أول تقدم علمي حقيقي ومهم في هذه المشكلة منذ زمن طويل".

وتمثل ولادات الأطفال الخدج أي الذين يرون النور قبل 3 أسابيع على الأقل من الموعد المحدد، 9% من إجمالي الولادات في الولايات المتحدة، كما تشكل السبب الأول للوفيات قبل سن الخامسة لدى أطفال العالم أجمع.