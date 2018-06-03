"التثقيف الصحي" بالشارقة تنظم يوماً صحياً للسيدات

الشارقة 24:

بالتعاون مع مستشفى "ميدكير"، نظمت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الأحد، يوماً صحياً بالتعاون مع مستشفى "ميدكير"، تحت عنوان "صحة وجمال المرأة في رمضان"، استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد وفصل الصيف.

وتضمن اليوم الصحي الذي أقيم في مسرح المجلس، جلسة حوارية قدمتها إدارة التثقيف الصحي، ركزت على موضوع صحة المرأة خلال أيام شهر رمضان، وأهم النصائح التي يمكن اتباعها للمحافظة على الصحة، وضمان الاستفادة المثلى من الصيام في تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك قدمت الدكتورة بسنت عزت من مستشفى "ميدكير" ورشة حول كيفية الاعتناء بالبشرة في فترة الصيف، وسبل حمايتها من مخاطر أشعة الشمس الضارة في الأماكن المكشوفة.

وأكدت سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، أن الإدارة تسعى إلى المحافظة على صحة أفراد المجتمع، ورفع الوعي بالعادات والسلوكيات الصحية، من خلال تقديم برامج تثقيفية مدروسة تستهدف كافة الفئات وعلى مدار العام، انطلاقاً من رؤية الإدارة ورسالتها في بناء مجتمع صحي معافى.

وشهد اليوم الصحي حضوراً وتفاعلاً كبيرين من المشاركات اللواتي تعرفن على الكثير من النصائح والإرشادات الصحية والغذائية والتجميلية، واستفدن من مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية التي قدمها مستشفى "ميدكير"، وشملت ضغط الدم، ونسبة السكر، وكتلة الجسم، والعديد من الفحوصات الأخرى، إضافة إلى استشارات التغذية التي قدمتها مثقفات صحيات.

وفي نهاية الفعالية كرمت إدارة التثقيف الصحي الدكتورة بسنت عزت من مستشفى "ميدكير"، لتقديمها محاضرة "صحة وجمال المرأة في رمضان"، وسلمتها درعاً وشهادة من الإدارة.