فيتامين "د" مرتبط بتقليص خطر نقص وزن الرضع والعيوب الخلقية

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت أبحاث جديدة أن النساء اللواتي يتناولن المكملات الغذائية تحتوي على فيتامين "د" خلال الحمل قد تقلل من عرضة إنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن، كما أن هذه المكملات ربما تكون مرتبطة بتقليص خطر وفيات الأجنة أو الأطفال حديثي الولادة.

وبوجه عام خلصت تلك الأبحاث إلى أن مكملات فيتامين "د" للأم الحامل تقلل من عرضة إنجاب أطفال يعانون من نقص الوزن أو وفاة الأجنة وحديثي الولادة، بنسبة تصل إلى 28 %.

ولكن يبدو أن فيتامين "د" يوفر هذه المنافع فقط عندما تتناول النساء 2000 وحدة دولية أو أقل في اليوم، وقد ارتبطت هذه الكمية من الفيتامين بتراجع احتمالات إنجاب أطفال يعانون من نقص في الوزن بنسبة 55 %، ووفيات الأجنة أو حديثي الولادة بنسبة 65 %.

وقال كبير الباحثين "شو تشين وي" من جامعة مونتريال بكندا "إن تناول فيتامين "د" أثناء الحمل آمن ولا يسبب وفيات للأجنة أو حديثي الولادة، كما أنه لا يسبب عيوباً خلقية أو أمراض خطيرة عند الولادة، ويقوم بتحسين مستويات الكالسيوم لدى الرضع ويعزز نموهم في العام الأول من ولادتهم".

وأضاف "فضلاً عن ذلك وجدنا أن الجرعة الأقل من مكملات فيتامين "د"، حتى 2000 وحدة دولية في اليوم، تقلص خطر وفاة الأجنة أو حديثي الولادة، وخطر صغر حجم الرضع خلال فترة الحمل، لكن الجرعات الأكبر، أكثر من 2000 وحدة دولية في اليوم، لم تقلص خطر وفاة الأجنة أو نقص أوزانهم خلال فترة الحمل".