المقارنة الدائمة مع الآخرين تجلب شعور عدم الارتياح

الشارقة 24 - رويترز:





يسرف بعض الآباء بمقارنة أطفالهم مع أقرانهم بشكل تلقائي فيما إذا كان طفلهم أكثر خجلاً أو أبطأ من غيره أو أعلى صوتاً أو أقل تركيزاً، وأمور أخرى على هذا المنوال، دون أن ينتبهوا إلى عواقب ذلك على الطفل.

ولكن هذه المقارنات قد تنعكس سلباً على الطفل فتحطم ثقته وتصيبه بعدم الارتياح لكونه ليس على ما يرام مثل الآخرين.

ولتفادي ذلك، أوصت الكاتبة الألمانية "هايدماري بروشه" المتخصصة في أدب الطفل، بضرورة أن توازن الأسرة في تقييم أوجه الضعف المزعومة لدى طفلهم، إذا ما كان الطفل يعاني من صعوبات بسببها حالياً أو ربما في مسار حياته المستقبلي؟ وإذا ما كان الطفل يضر الآخرين من خلال أوجه الضعف هذه؟

وأكدت بروشه أنه إذا استطاع الآباء الإجابة على كلا السؤالين بالنفي، فإنه لا داع حينئذ لاتخاذ أي إجراء.

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن يغير الآباء والأمهات منظورهم للطفل وإدراك الناحية الإيجابية لديه في أوجه الضعف، لافتة إلى أن الطفل الذي يتسم بالخمول في المدرسة على سبيل المثال، يتميز أحياناً بعدم نفاد طاقته.