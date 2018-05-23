"كبار السن" يوزعون المير الرمضاني ضمن مبادرات "اجتماعية الشارقة"

الشارقة 24:

بمبادرة من كبار السن من نادي الأصالة، بإدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تم توزيع المير الرمضاني على الفئة العاملة، وكذلك توزيع وجبات الإفطار للجمهور العام من أفراد المجتمع، تجسيداً للقيم النبيلة التي يحث عليها الشهر المبارك، ودعماً لمبادرات "عام زايد" التي تعم دولة الإمارات العربية المتحدة، للإسهام في غرس القيم الإنسانية الفاضلة التي أرسى لها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتهدف المبادرة التي قام بتجهيزها وتنفيذها فئة كبار السن بنادي الأصالة، لإدخال البهجة والفرحة بحلول الشهر الفضيل في نفوس الفئات المحتاجة، وتأمين المواد الغذائية الأساسية لهم، حيث تم توزيع المير الرمضاني على الفئة العاملة، إذ احتوى صندوق المير الرمضاني، على مجموعة من المواد والسلع الغذائية والمواد الأساسية، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار الصائم، بمعدل يوم من كل أسبوع خلال الشهر الفضيل في شوارع الإمارة بوقت الإفطار.

وأوضحت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية؛ أن المبادرة التي أقامتها الأمهات من كبار السن، المنتسبات لنادي الأصالة، تعد بمثابة الدمج المجتمعي التي يسعى إليها النادي، فضلاً عن أنه يعد ضمن متطلبات مدينة الشارقة كمدينة مراعية للسن، في دمج كبار السن في مختلف الفعاليات المجتمعية، ولذلك يأتي إشراك كبار السن في هذه المبادرة المجتمعية، في إطار حرص نادي الأصالة على إشراك منتسبيه في المشاريع والمبادرات الإنسانية، والتطوعية وغرس حب عمل الخير ومساعدة المحتاجين.