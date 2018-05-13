معرض "العروس 2018" بأبوظبي يختتم فعالياته بنجاح باهر

الشارقة 24:

اختتم معرض "العروس أبوظبي 2018"، الحدث السنوي الرائد والمخصص لأزياء ومستلزمات الزفاف والحياة العصرية، مؤخراً فعالياته بنجاح كبير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة أبوظبي.

وجرى افتتاح المعرض من قبل سعادة مريم محمد الرميثي، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بحضور الدكتورة هدى المطروشي وفاطمة خميس المزروعي، عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث أقيم على مدار 4 أيام، وبدعم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، واستقطب الحدث، الذي أقيم قبل أسبوع واحد من بداية شهر رمضان المبارك، حضوراً كبيراً من الزوّار وحظي باهتمام محلي وإقليمي بالغ وإشادة واسعة بأقسامه المتنوعة.

واستقطب المعرض مشاركة أكثر من 250 مصمماً وعارضاً من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذين عرضوا أحدث إبداعاتهم وتصاميمهم في مجال الأزياء والمجوهرات واكسسوارات الزفاف ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما ضم المعرض فريقاً من الاطباء والخبراء المختصين في مجال الرعاية الصحية من مستشفى دانة الإمارات، والذين قدموا الاستشارات والنصائح الطبية حول صحة وعافية المرأة وخاصة للمقبلات على الزواج، بالإضافة إلى العادات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

كما ضمت دورة هذا العام من معرض "العروس أبوظبي"، الذي نظمته شركة "إنفورما الشرق الأوسط" وبدعم مستشفى دانة الامارات للنساء والاطفال، مناطق خاصة مثل منطقة المجوهرات وركن العناية بالسيدات وركن الأزياء العربية ومنطقة تدليل السيدات، والتي قدمت جمعيها خدمات متميزة.

من جهتها، قالت بيب كالسي، المدير المسؤول عن المعرض لدى "إنفورما الشرق الأوسط": "نفخر باستضافة معرض "العروس أبوظبي 2018"، والذي حقق نجاحاً لافتاً وشكل منصة ترويجية مثالية لكل المهتمين بعالم الأزياء والموضة أتاحت لهم فرص التواصل وعقد صفقات الأعمال والاطلاع على أحدث صيحات الموضة، بالإضافة إلى التسوق قبل أسبوع واحد من بداية شهر رمضان الكريم، وكانت دورة هذا العام من المعرض أكبر وأفضل من أي وقت مضى، حيث تمكنا من خلالها من تسليط الضوء على المواهب المحلية والإقليمية في مجال الأزياء والموضة، بالإضافة إلى إبراز أفضل الاتجاهات العالمية في هذا المجال".