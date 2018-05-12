حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تبدأ مهامها في زنجبار

الشارقة 24 – وام:



بدأت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، لعلاج المرأة والطفل في القرى الزنجبارية، تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، بإشراف نخبة من الأطباء الإماراتيين والزنجباريين، بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل، للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.



وتأتي هذه الحملة بمناسبة عام زايد، وبمبادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، وبإشراف من مبادرة زايد العطاء، والاتحاد النسائي العام وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وأكاديمية زايد للعمل الإنساني، وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي.



وانطلقت المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل، في محطتها الحالية في زنجبار، استكمالاً لمهام حملة العطاء المليونية التي استطاعت خلال الـ 18 عاماً الماضية أن تصل برسالتها الإنسانية للملايين من البشر.



وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تولي العمل الإنساني اهتماماً خاصاً وتحرص على تقديم الدعم وأفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية، لمختلف فئات المجتمعات، وبالأخص للمرأة والطفل من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين المرأة في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني.