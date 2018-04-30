"الشارقة للعروس" يكشف تفاصيل دورته الثالثة

الشارقة 24:



أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والخاصة في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، عن تفاصيل الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس، الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو المقبل.



ويتضمن برنامج المعرض في دورته لهذا العام مجموعة من ورش العمل والجلسات التفاعلية التي يشارك في تقديمها نخبة من أبرز مصممي الأزياء وخبراء الموضة والتجميل، واستشاريو التغذية، إضافة إلى جلسة نقاشية متخصصة لتسليط الضوء على دور منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الحياة الزوجية والأمور المرتبطة بها.



وتركِز الجلسة النقاشية، التي يقدمها كل من ناشطي التواصل الاجتماعي، خالد العامري وزوجته سلامة محمد، والدكتورة أمل نمر، المتخصصة في الاستشارات الأسرية، على تقييم الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي على الزواج العصري والحديث، حيث تقدم الدكتورة عرضاً تفصيلياً تحلل من خلاله كيفية تأثر الأزواج في القرن الحادي والعشرين بالعصر الرقمي، ومدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الطرق التي يتواصل بها الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض.



وينظم المعرض في دورته لهذا العام جلسة بعنوان "بين فقدان الوزن السريع أو تغيير أسلوب الحياة لنتائج طويلة الأمد"، تقدمها مدربة الحياة الصحية زينة حابي، والتي تنصح باتباع نظام غذائي صحي بعيداً عن الحميات الصارمة، كما يقدم الدكتور أنور الحمادي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميلية في هيئة دبي للصحة والمؤسس لعيادة ديرماميد، مجموعة من النصائح حول العناية بالبشرة ويعرف جمهور المعرض بالعادات الخاطئة للاعتناء بالبشرة وكيفية تجنبها.



ويتضمن المعرض جلسة بعنوان "ارتدي الأنسب إليك" تقدمها ناشطة التواصل الاجتماعي ومصممة الأزياء تمارا القباني، والتي تقدم المشورة والنصائح التي تتعلق بالملابس والأزياء التي ترتديها المرأة في المناسبات العائلية والخاصة، بالإضافة إلى دروس في الجمال والموضة، حول ما يجب فعله وما لا يجب.



كما سيكون زوار المعرض على موعد مع جان دارك، المدير الإقليمي لعلامة ماتركس، في جلسة مميزة بعنوان" أفضل النصائح التي لم تسمعيها من قبل عند تغيير لون شعرك"، تقدم خلالها جملة من النصائح الخاصة بالعناية بالشعر.