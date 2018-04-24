نانسي ماكدوغال ووصفات صحية في "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

أطلت الطاهية البريطانية نانسي ماكدوغال، على زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 10، لتقدم لهم خبراتها الواسعة في عالم الطهي، ووصفاتها المتنوعة بين وصفات الغداء، وطعام الرحلات والوجبات الرئيسية، والوجبات المدرسية الخفيفة، التي تشجع الأطفال على اتباع عادات غذائية صحية.

وأعدت الطاهية للحضور وصفة "دجاج بالعسل والخردل مع صلصة الطماطم"، المكونة من: أفخاذ الدجاج، وحب خردل كامل، وعسل، وملح وفلفل، وطماطم، وبصلة حمراء، وزيت زيتون، حيث توضع أفخاذ الدجاج بعد دهنها بخلطة الخردل والعسل في الفرن لمدة نصف ساعة، وفي هذه الأثناء تحضر السلطة بفرم الطماطم والبصل مع إضافة بهارات وزيت الزيتون.

وقدمت الطاهية نانسي التي تطل على جمهور الشارقة القرائي يومياً حتى الـ 25 من أبريل الجاري، للحضور العديد من التقنيات الخاصة بها أثناء إعدادها وصفاتها المميزة، إذ تفاعلوا معها وطرحوا الكثير من الأسئلة حول كيفية تحويل الوصفات إلى أطباق صحية تنال إعجاب الأطفال، وتحببهم بالخضروات والفواكه بشكل أكبر.

وتقدم الطاهية البريطانية نانسي ماكدوغال حصصاً تعليمية حول الطهي للأطفال بعمر 2 إلى 4 سنوات، ويحفل كتابها "كتاب الطهي الأفضل المفصل للأطفال" الصادر في مارس 2017 بأكثر من 150 وصفة تفصيلية وسهلة يمكن للأطفال بالعمر من 5 إلى 12 سنة تطبيقها خطوة بخطوة، وذلك بفضل تنوع وصفاته بين أطباق الغداء، وطعام الرحلات والوجبات الرئيسية، والوجبات المدرسية الخفيفة، والحلويات، والمشروبات، وأطعمة الحفلات، حيث يتضمن الكتاب أكثر من 1000 صورة والعديد من الأفكار المفاجئة والنصائح العملية لقضاء ساعات طويلة من القراءة المشوقة، وتعلم العادات الغذائية الصحية.