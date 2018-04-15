فروع "سيدات الشارقة" تفتح باب التسجيل للمشاركة بمعرض "دانات"

الشارقة 24:



بهدف تمكين السيدات، وإبراز دورهن في عالم الأعمال، أعلنت فروع نادي سيدات الشارقة، عن فتح باب التسجيل أمام السيدات، والفتيات، والأسر المنتجة، وصاحبات المشاريع، الراغبات بالمشاركة بالدورة الثانية من معرض دانات للسيدات، الذي تنظمه فروع النادي ويقام في فرع نادي سيدات كلباء في 30 مايو ويستمر حتى 1 يونيو المقبل.



ويهدف المعرض إلى دعم مهارات المرأة، وتمكين سيدات الأعمال، في مجال ممارسة الأنشطة التجارية، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهن، بالإضافة إلى خدمة السيدات والفتيات، من خلال توفير كافة احتياجاتهن ومستلزماتهن تحت مظلة واحدة.



ويعتبر معرض دانات للسيدات منصة رائدة تتيح لسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الترويج لمنتجاتهن والتعريف بالأنشطة التجارية التي يمارسنها، فضلاً عن تبادل الأفكار حول المشاريع التي يمكن من خلالها خوض تجربة الأعمال التجارية.



وفي هذا الصدد قالت آمنة الشناصي، مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة: "يأتي تنظيمنا لهذا المعرض متماشياً مع حرصنا في فروع نادي سيدات الشارقة، على الإرتقاء بالسيدات والفتيات وتوفير منصة يستطعن من خلالها عرض منتجاتهن، وتبادل الأفكار حول سبل تطوير الأعمال والمشاريع مهما كان حجمها، بالإضافة إلى أن المعرض يتيح للمشاركات الاطلاع على أفضل السبل التسويقية للمنتجات".



وأضافت الشناصي " نتوقع أن يشهد الدورة الثانية من المعرض إقبالاً كبيراً، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي تم تحقيقه في دورته الأول، من حيث عدد المشاركات وكذلك عدد المشاريع والمنتجات التي تم طرحها، ومن هذا المنطلق ندعو جميع السيدات والأسر المنتجة إلى الإسراع بالتسجيل من أجل المشاركة في هذه الفعالية واغتنام الفرص التي يتيحها المعرض والتي من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في بلورة الأفكار وتطوير المشاريع وتعزيز فرص نجاحها".



وتخصص فروع نادي سيدات الشارقة رقم هاتف065067202 وحساب على تطبيق الواتس اب 00971564169713 للراغبين في المشاركة في معرض دانات.



يشار إلى أن تأسيس نادي سيدات الشارقة، جاء تلبية لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث بات النادي أحد أكثر المراكز الترفيهية الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات، ونظراً للنجاح الذي حققه فقد تم تأسيس عشرة فروع تابعة له في مختلف مناطق إمارة الشارقة، موزعة في المنطقتين الشرقية والوسطى، وهي نادي سيدات خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ووادي الحلو، والذيد، والمليحة، والبطائح، والحمرية، والثميد، والمدام.