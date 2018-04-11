"مراكز التنمية" في خورفكان تختتم برنامج "قيادة الحياة الزوجية"

الشارقة 24:

ضمن مبادرة مودة، اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية فرع خورفكان، برنامج "قيادة الحياة الزوجية" لفئة المقبلات على الزواج وذلك من خلال المحور الثالث وهو الاستثمار تحت عنوان "الاستقرار المالي الأسري"، قدمها محمد المهري المستشار المالي.

وأكد محمد المهري: أن "الاستقرار المالي الأسري" يساهم في سعادة وارتقاء الأسرة، ثم تطرق للحديث عن كيفية إدارة ميزانية الأسرة، مضيفاً أن يجب على الأسرة التكيف مع الظروف المعيشية الحالية بأسلوب منهجي، ووعي بطريقة الاستهلاك وصرف الدخل وخلق توازن ما بين المصروفات الشهرية والدخل الشهري، بحيث لا يحتاج الفرد في آخر الشهر للاستدانة من مصادر تمويلية ترهقه وتثقل كاهله بالديون وحتى يستطيع خلق ذلك التوازن يجب عليه أن يوظف دخله الشهري توظيفاً صحيحاً وسليماً، يقوم بتوزيعه بالتوازن إلى ثلاث قنوات مثل ثلث للمصروف الشهري، وثلث للطوارئ، وثلث لمصاريف آخر الشهر للربط بين نهاية الشهر وبداية الشهر الجديد.

وأضاف المهري، تعد الميزانية العمود الفقري لأي خطة مالية سليمة، إذ يساعد إعدادها في تحقيق أقصى استفادة من الأموال، والوصول إلى الأهداف الموضوعة، موضحاً أن المرأة هي الطرف الأقوى في الأسرة، وعليها أن تضع خططاً احتياطية لمواجهة الأزمات المالية، من خلال توفير صندوق للأزمات المالية يضم 20% من الراتب شهرياً ما يضمن الخروج من الضائقة المالية بأقل الخسائر.

ثم تحدث المهري عن غياب ثقافة الادخار وأن نزعة الاستهلاك المفتوح ومباهاة الآخرين ومجاراة الواقع عادة مضرة، ويجب إيقافها، فالكماليات هي الأمور التي لا تعتبر أساسية في الحياة حيث تتسبب في إنفاق الكثير من الأموال، لذلك يجب التقليل منها ما أمكن والتركيز في الأساسيات وعدم البحث عن المتعة والترف اللحظي.