"نماء" تطلع على تجربة السويد بالرعاية الاجتماعية المتميزة

الشارقة 24:



اطلع وفد مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة خلال زيارته إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، على أسس ونتائج نظام الرفاه الاجتماعي الذي تمكنت السويد من تحقيقه بنجاح، نتيجة تبنيها سياسات الرعاية الاجتماعية المتميزة، التي أسهمت في توفير بيئة فريدة داعمة لكل مكونات المجتمع.



والتقى الوفد، خلال الزيارة التي اختتمها الجمعة، واستمرت ثلاثة أيام، عدداً من كبار المسؤولين السويديين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الرائدة والفعالة بين المؤسسات الإماراتية والسويدية في مجال تمكين المرأة، وذلك ضمن جهودها لمواكبة أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة .



شملت زيارات وفد مؤسسة "نماء" وزارتي الشؤون الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية، والوكالة السويدية للضمان الاجتماعي، وغرفة تجارة ستوكهولم، التي تعتبر الجهة الأكثر أهمية في السويد لتعزيز الأعمال التجارية الدولية.



وضم الوفد كلاً من الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، وسعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وجاسم البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وإرم مظهر علوي مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عضو مجلس الأمناء، عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة "نماء"، وندى اللواتي عضو مجلس سيدات أعمال الشارقة، عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة "نماء"، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل، وفاطمة المرزوقي مدير الخدمات الاجتماعية في مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال.



وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، إن الهدف الرئيس من الزيارة هو الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للتجربة السويدية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الإماراتية والسويدية في مجالات عدة أهمها الارتقاء بالمرأة .



وأضافت أن مؤسسة "نماء"، تسير بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة، نحو الاستفادة من جميع الخبرات الدولية لتعزيز خطط واستراتيجيات عمل المؤسسة، وعقد المزيد من الشراكات التي يمكن لها أن تشكل إضافة في مسيرة عملها للارتقاء بالمرأة.



وعلى هامش الزيارة، نظمت سفارة الدولة في ستوكهولم بحضور سعادة محمد جاسم نائب القائم بأعمال السفارة لدى السويد، حفل عشاء على شرف الوفد الإماراتي بمشاركة مجموعة من عضوات شبكة "نساء من أجل التنمية المستدامة" السويدية، وعدد من المسؤولين السويديين الذين أسهموا في رفد أعضاء الوفد بالمعلومات والخبرات أثناء زيارتهم، حيث تم خلال الحفل مناقشة سبل وآفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات مستقبلاً.



واختتم وفد إمارة الشارقة جولته بزيارة مؤسسة "نورسكين"، حيث قدمت مجموعة من رائدات الأعمال الاجتماعية عرضاً تناول دور ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد السويدي، وكيف تمكنت السويد من إيجاد بيئة داعمة لأصحاب مشاريع ريادة الأعمال الشباب خاصة رياديات الأعمال.