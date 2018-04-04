"إكسبو خورفكان" يستضيف معرض الزفاف الثامن 4 أبريل

الشارقة 24:

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الزفاف بمركز إكسبو خورفكان، بحضور ومشاركة من سيدات أعمال من مختلف مناطق الدولة وبعض الشخصيات النسائية في الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية وأعداد كبيرة من الجمهور، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام حتى 7 أبريل الجاري، ويهتم باحتياجات المرأة من عبايات، وقاعات للأعراس، وإكسسوارات، وفساتين، وركن للحلويات وجلابيات لرمضان وللعيد.

وأشاد خليل محمد المنصوري في تصريح له بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة من العارضين، مما يؤكد أهمية هذا الحدث، لافتاً إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة مركز إكسبو خورفكان في إنعاش النشاط الاقتصادي.

وأشار المنصوري إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار برنامج المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز للعام 2018، والتي تتضمن العديد من المعارض التخصصية والتجارية والخدمية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية وتعزيز النشاط التجاري بها بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية وإتاحة الفرص أمام المواطنين والمقيمين للتعرف إلى أحدث المنتجات وتوفيرها لهم بأسعار تنافسية.

وأكد المنصوري الحرص الدائم والعمل الدؤوب لجعل إكسبو خورفكان الوجهة الوحيدة في المنطقة الشرقية التي تخدم المنطقة لإقامة جميع المعارض والأحداث التجارية ودعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة لهذه المعارض، من حيث تكثيف الإعلانات وتبسيط الإجراءات وتطوير وتعزيز القدرات التسويقية اعتماداً على القيمة النسبية والتنافسية التي تتميز بها المنطقة ليكون واجهة حضارية متميزة تقام فيها المعارض المحلية وتدعم الاقتصاد المحلي وتعرف بمنتجاتها وصناعاتها وتروج لها.

وأشار إلى أن المعرض جذب المهتمين من زوار ومنتجين وتجار ومقدمي خدمات خلال الدورات السابقة من داخل الدولة وخارجها، ويشهد الحدث في دورته الجديدة كل ما يلبي حاجات الأسر بدءاً من بطاقات حضور حفلات الزواج، وفساتين الزفاف وخدمات ضيافة المدعوين، مشيراً إلى أن أغلب المشاركين بالمعرض من فئة النساء، متوقعاً إقبال واسع من الأسر بالمنطقة الشرقية خاصة ومن إمارة الشارقة عامة، كما أن إدارة المركز حرصت على إقامة مطاعم وتوفير مواقف مجانية للسيارات، لافتاً إلى أن دخول المعرض سيكون مجاناً للزوار والذي تفتتح أبوابه يومياً من الرابعة إلى العاشرة مساء وأيام العطلات من 5 إلى 11 مساءً.