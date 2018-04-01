"نماء" تفتح باب التسجيل في "بادري لريادة الأعمال 2018"

الشارقة 24:

أعلنت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمي لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن فتح باب المشاركة في برنامج "بادري لريادة الأعمال" في نسخته الثالثة، والذي يستهدف النساء من مختلف الجنسيات، اللواتي يقمن في المناطق الوسطى، والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة.

ويهدف برنامج "بادري لريادة الأعمال" (المعروف ببرنامج جيل سابقاً)، إلى المساهمة في بناء قدرات الفتيات والسيدات في إمارة الشارقة، وتزويدهنَ بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحن رائدات أعمال وصاحبات شركات ومشاريع تجارية ناجحة، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يسعى إلى تعزيز الروح القيادية لدى السيدات في مجال الأعمال التجارية، وتمكينهن اقتصادياً ومهنياً.

ويجسد البرنامج الذي يحظى بدعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تطلعات مؤسسة نماء الرامية إلى تطوير قدرات المرأة من خلال برامج ومصادر تعليمية مبتكرة، تساهم في الارتقاء بمستقبلها المهني، ويأتي البرنامج الذي يقدم باللغة العربية، بالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وجامعة الشارقة، و"شبيمان" للاستشارات.

وبعد هيكلة البرنامج الجديدة التي تختلف عن الدورتين السابقتين، تتضمن المرحلة الأولى من برنامج "بادري لريادة الأعمال"، 10 ورش عمل للمهارات الريادية يستمر كل منها خمسة أيام متواصلة، حيث توفر هذه الورش للمشاركات فرصة الحصول على تدريب مكثف، وتعريفهن بالمفاهيم التجارية وأسس إطلاق المشاريع الريادية، وسوف تقام الورش في كلِ من مدينة الشارقة، وكلباء، وخورفكان، والدفين، والمدام، ودبا الحصن، ووادي الحلو، والحمرية والذيد.

وعلى النساء المواطنات والمقيمات في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة، الراغبات بالالتحاق ببرنامج "بادري لريادة الأعمال" اللواتي يبلغن من العمر 18 عاماً وما فوق، تقديم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 12 أبريل المقبل، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://namawomen.ae/ar/bbep/، والذي يوفر أيضاً كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالبرنامج.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "نسعى في مؤسسة نماء من خلال برنامج بادري لريادة الأعمال إلى توفير كل سبل الدعم والتمكين للنساء، وتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتعزيزها بما يحقق لهن التأهيل المطلوب للقيام بدور أكثر فاعلية وحيوية في المشهد الاقتصادي بإمارة الشارقة بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام".

وأشارت بن كرم إلى أن البرنامج يعمل على توفير الأدوات اللازمة للسيدات المشاركات، ويسهم في تحويل أفكارهن إلى أعمال ومشاريع تجارية ناجحة، ما يوفر لهنَ فرصة القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى امتلاك النساء في المجتمعات المحلية الصغيرة في إمارة الشارقة لمواهب هائلة.

فيما تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج والتي ستتواصل على مدار ثلاثة أشهر متواصلة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبلين في مدينتي كلباء والدفين، والتي تتضمن برامج تدريبية مكثفة ترمي إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى المشاركات، إضافةً إلى تقديم كل سبل الدعم والتدريب وتوفير حاضنات للأعمال، ويتوجب على السيدات المشاركة في إحدى ورش عمل المهارات الريادية التي تقام ضمن المرحلة الأولى من البرنامج ليتسنى لهن المشاركة في المرحلة الثانية، وتعد الورشة برنامج قائم بذاته، ولا يتوجب على المشاركات إتمام المرحلة الثانية.