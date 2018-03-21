التنمية الأسرية بكلباء تشارك في معرض الزهور

الشارقة 24:

بدأت قافلة الاستشارات الأسرية إحدى مبادرات مركز الإرشاد الأسري بمراكز التنمية الأسرية بكلباء، مسيرتها الأولى لعام 2018، بالمشاركة في معرض الزهور الثامن للتعريف بأهدافها وخدماتها وبرامجها المتنوعة التي تقدمها لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، والذي أقيم بمدينة كلباء، بمشاركة الأخصائي الاجتماعي رقية درويش وأمنه الزعابي والأخصائي النفسي نوال الزعابي.

ويهدف قسم الاستشارات الأسرية وقسم الرعاية الاجتماعية، العمل على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، ونشر أهمية التآلف الأسري والحد من حالات الطلاق لتجنب المشاكل الناجمة عن التفكك الأسري، وتبصير الآباء والأمهات وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية للأبناء بهدف إيجاد جو أسري يسوده الأمن والاطمئنان، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والإسهام في توفير متطلبات الزواج الناجح.