ندى عسكر تكرم الفائزة بجائزة نادي مليحة للمرأة المثالية

الشارقة 24:

احتفل نادي مليحة الثقافي الرياضي بمبادرته الاجتماعية الأولى التي أطلقها لجائزة المرأة المثالية في دورتها الأولى، حيث قامت سعادة ندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتكريم حمامة سيف الحميدي الخاصوني الفائزة بالجائزة.

وأشادت النقبي بالمبادرة الاجتماعية لنادي مليحة الثقافي الرياضي في اختيار شخصية إماراتية من منطقة مليحة بعد أن أطلقت جائزة نوعية وجديدة لتكريم إحدى سيدات المجتمع، حيث هنأت النقبي، حمامه الخاصوني لحصولها على الجائزة.

من جانبه تقدم مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي بالشكر والتقدير لندى عسكر النقبي، لتفضلها بتكريم الأم المثالية في الدورة الأولى.

ونقل باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي التهاني للفائزة ولأسرتها الكريمة لحصولها على جائزة المرأة المثالية، مشيراً إلى أن رؤية النادي وخططه في تعزيز التواصل المجتمعي وطرح المبادرات المجتمعية عززت من دوره في طرح هذه المبادرة بدورتها الأولى.