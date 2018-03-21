جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية تكرم 40 أماً بمناسبة يوم الأم

الشارقة 24:

كرمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الثلاثاء، 40 أماً من جميع الجنسيات، ممن أتممن عامين كاملين في تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن، تقديراً منها لدورهن في منح أبنائهن التغذية الصحية والرعاية السليمة، وتماشياً مع جهود إمارة الشارقة في تعزيز نمط الحياة الصحية، وترسيخ مكانتها باعتبارها إمارة صديقة للطفل.

وحضر الحفل الذي أقيم في هيئة الشارقة للكتاب، كل من سعادة إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة رقية فكري نائب رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وأعضاء الكادر الإداري في الجمعية، وعدد من المتطوعات، وجمع كبير من الأمهات وأطفالهن، وممثلي الجهات الراعية والداعمة للجمعية، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وألقت الدكتورة رقية فكري نائب رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية كلمة بالنيابة عن رئيسة الجمعية المهندسة خولة النومان قالت فيها: "نسعى من خلال تكريم الأمهات في هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية وفوائد حليب الأم، والتأكيد على أن التنشئة السليمة للأطفال تبدأ مع الرضاعة الطبيعية، التي تساعد أيضاً الأمهات العاملات على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والأسرية نتيجة تراجع فرص إصابة أطفالهن بالأمراض، وهو ما يتيح لهن الاستمرار في العمل ويمنحهن الاستقرار النفسي الضروري للإبداع والتميز".

وأضافت الدكتورة رقية فكري: لكل أم أياماً حافلة بالسعادة، تكلل كل دقائق حياتها بالفرح، مضيفة: "أشعر كأم بعظم المسؤولية التي تواجهها كل واحدة منكن، ولكنها مسؤولية نحبها ونحرص على القيام بها على أكمل وجه، كي نسهم في بناء جيل من الأبناء الصالحين والبنات الصالحات، الذين يعززون مكانة هذا الوطن، ويعلون شأنه في كل مجال".

من جهتها قالت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: "يأتي إقامة هذا الحفل السنوي في إطار الرؤية الحكيمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بضرورة تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات من خلال زيادة الرضاعة الطبيعية والتي تعد الطريقة الأمثل لتكوين علاقة أسرية صحية للوصول إلى مجتمع آمن، يتمتع أفراده بالصحة والعافية".

وبعد أن تابع الحضور فيلماً قصيراً عن عام زايد، نظمت الجمعية جلسة حوارية تحت عنوان "الرضاعة الطبيعية بين الماضي والحاضر"، بمشاركة اثنتين من الأمهات الجدات وهما غزالة همام وسناء بشير، واثنتين من الأمهات الشابات وهما دعاء علي ريسان إيمان الزرعوني، حيث ناقشت الأمهات الأربع تجربتهن مع الرضاعة الطبيعية، انطلاقاً من محبتهن الكبيرة لأبنائهن، وحرصهن على مناعتهم.

وفي نهاية الحفل قامت الدكتورة رقية فكري، نائب رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، بتكريم الأمهات الأربعين، وهن 25 أماً إماراتية، و12 أماً عربية، وثلاث أمهات من الجنسيات الأخرى، شاكرة ومثمنة جهودهن في حماية أطفالهن، ووقايتهم من الأمراض الخطيرة والمعدية، وفي الوقت تعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مختلف المجالات الصحية.

وتجول المشاركون والمكرمون في المعرض المصاحب والذي نظمته جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها في دعم الأمهات، وتقديم المعلومات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب إبراز الخدمات التي تقدمها، ومن أبرزها خدمة بيع وتأجير الشفاطات ومستلزمات الرضاعة لغير القادرات من الأمهات على شرائها، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.