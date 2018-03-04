أنامل صغيرة وبراعم موهوبة تبدع بالألوان في "دبي كانفس"

الشارقة 24 – وام:



تتواصل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "دبي كانفس" للرسم ثلاثي الأبعاد، وسط اهتمام واضح من زوار من مختلف انحاء الدولة، حرصوا على اصطحاب أطفالهم الذين خصص لهم الحدث جابناً من فعالياته، قدم لهم عبره نافذة للإطلال على عالم الرسم والألوان بكل ما يعنيه لهم من سحر وخيال ومساحة رحبة يطلقون فيها العنان لمخيلاتهم وأفكارهم الصغيرة التي قد لا تعينهم مفردات اللغة التي لا تزال قيد التكوين لديهم على التعبير عنها.



الاحتفالية الإبداعية التي تتواصل فعالياتها في "لا مير" بمنطقة جميرا وحتى السابع من مارس الجاري بمشاركة فنانين إماراتيين وعالميين، شملت هذا العام أسوة بالدورات الثلاث الماضية جدولاً حافلاً للأطفال، تمثل في سلسلة متنوعة من ورش العمل التي أعدها المهرجان بعناية بالتعاون مع نخبة من الفنانين والمراكز الفنية المتخصصة، وذلك في إطار ورش العمل المتخصصة التي تم إعدادها لتخدم الجانب التثقيفي من الحدث السنوي الذي تخصص في تقديم شكل مختلف من الأشكال الفنية غير المعهودة في منطقتنا وهو فن الرسم ثلاثي الأبعاد.



"دبي كانفس"، الذي ينظمه براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشراكة مع "مراس"، أفرد للأطفال في هذه الدورة 22 ورشة تدريبية من إجمالي 46 ورشة عمل تمثل الجانب التثقيفي من المهرجان في ضوء الاهتمام الذي يوليه بتعريف الحضور من الزوار بأصول وقواعد الفنون التي يشاهدون أشهر فناني العالم ينفذونها في دبي أمام أعينهم ليكتمل المردود الإيجابي للمهرجان بترغيب الأطفال في الفن والإبداع وزيادة الحصيلة المعرفية للكبار عن تلك الفنون وأصولها وأساليبها وقواعدها.