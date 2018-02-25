مشروع "سلامتي" يُعزز الثقافة التوعوية بين أطفال "مراكز الشارقة"

الشارقة 24:

نظمت مراكز "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في مدينة الشارقة والمناطق التابعة لها، وهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، سلسلة من الدورات والورش التوعوية والتثقيفية في "الإخلاء الآمن"، "والوقاية والسلامة"، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع "سلامتي"، لعام2018م، مستهدفة جميع الأطفال والعاملين في مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك على مدار شهر فبراير الجاري .

وتعرف الأطفال والعاملون في المراكز إلى إرشادات السلامة والإخلاء الآمن، والأساليب الصحيحة لتنفيذ خطة الإخلاء عند وقوع الحرائق وطرق مكافحتها، بالإضافة إلى أنواع المخاطر التي يجب أن يتجنبوها أثناء وقوع الحرائق والمهام التي يجب أن يقوم بها كل فرد عندها، كما تم تدريبهم على الاستخدام الصحيح لأنواع الطفايات، وضرورة وضع جهاز كاشف للدخان في المراكز والمنازل، إضافة إلى الطريقة الآمنة التي يقوم بها المسعف بإسعاف المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف.

ومن جانبٍ آخر جاءت ورشة "الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود" لتُعرف الأطفال بمفاهيم وقواعد الأمن والسلامة، لضمان حمايتهم، وكذلك غرسها في نفوسهم لتكون أسلوب حياة يُمارسونها في حياتهم اليومية.