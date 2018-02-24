400 سيدة وفتاة يعززن لياقتهن البدنية في "تحدي الألوان"

الشارقة 24:

وسط إقبال وتفاعل كبيرين، ومشاركة 400 سيدة وفتاة، نظمت إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، الجمعة، في حديقة البطائح للسيدات، فعالية "تحدي الألوان للسيدات"، التي هدفت من خلالها إلى تعزيز وعي السيدات بأهمية ممارسة الرياضة، وإبراز الدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الإنسان.

وتضمنت الفعالية التي جاءت تحت رعاية كل من أصباغ ناشونال، ومستشفى الزهراء بالشارقة، وسوق الجبيل، والروابي، وشركة تيكنوجيم، العديد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية التي عاشت من خلالها سيدات المنطقة الوسطى والشرقية أجواء من الفرح، من بينها تمارين في الزومبا والآيروبيك، أقيمت تحت إشراف مدربين متخصصين، وحظيت بإقبال لافت من المشاركات، فضلاً عن خوض غمار التحدي في عدد من الرياضات الأخرى، والاستمتاع بجمال الألوان في الهواء الطلق.

وقالت أسماء الهامشة، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة فروع نادي سيدات الشارقة: "نحرص في إدارة فروع نادي سيدات الشارقة على صحة المشاركات وهو ما يدفعنا دائماً إلى تنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والمرح والرياضة، ما يسهم في زيادة قابليتهن للانخراط في الأنشطة الرياضية التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتقيه الإصابة من العديد من الأمراض، ويأتي تنظيمنا لفعالية تحدي الألوان للسيدات تماشياً مع رؤية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، في الارتقاء برياضة المرأة وتشجيع السيدات والفتيات على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهن ولياقتهن".

وشهدت فعالية "تحدي الألوان للسيدات"، مشاركة عدد من المطاعم الصحية التي قدمت وجبات خفيفة وصحية للمشاركات، من بينها مطعم "مراسي" التابع لفروع نادي سيدات الشارقة، في الوقت الذي قدمت فيه شركة "تيكنوجيم" تدريبات للمشاركات باستخدام تقنيات مبتكرة وفريدة من نوعها في سوق الإمارات مثل: سكيل ميل، سكيل رو، آركي"، فيما قدمت مستشفى الزهراء بالشارقة فحوصات طبية مجانية لجميع السيدات والفتيات المشاركات.

ويعد نادي سيدات الشارقة أحد أكثر المراكز الترفيهية الخاصة بالسيدات تفرداً في دولة الإمارات، إذ يعتمد مستويات عالية من الخدمة الرفيعة، وتم تجهيزه بمجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات، الأمر الذي استحق معه أن يُوصف بالأفضل من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وفي إطار الرؤية التطويرية والتحديثية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تم تأسيس فروع للنادي في مختلف مناطق إمارة الشارقة، لتتشكل باقة من 10 فروع، موزعة في المنطقتين الشرقية والوسطى، وهي نادي سيدات خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ووادي الحلو، والذيد، والمليحة، والبطائح، والحمرية، والثميد، والمدام.