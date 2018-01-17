مؤسسة المرأة العربية تصدر تقريرها السنوي لعام 2017

الشارقة 24:

أصدر مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية التقرير السنوي لعام 2017 عن واقع حال مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية والتمثيلية في كل الاقطار العربية.

إن دواعي التفاؤل في السنوات الأخيرة أن تكون قضية تمكين المرأة قد صارت موضوعاً تعالجه معظم مبادرات الإصلاح الإقليمية والوطنية، فخلال القمم العربية الأخيرة التزمت جميع الدول العربية بدعم ومساندة حقوق المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتورة سعاد سليمان المستشارة الإعلامية لمؤسسة المرأة العربية، وثمن التقرير مبادرات متميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات واطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة عبر إصدار قوانين او مساعي وسياسات أسهمت بشكل فعال في تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمانات او في تولي مناصب سياسية وحكومية واخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنفسها وعبر التقرير عن تقديره العالي للقيادة السياسية لدولة الإمارات اذ أصبحت الإمارات يشار اليها في التقرير من الدول المتقدمة لحقوق المرأة وتعد أعلى نسبة في البلدان العربية في تواجد المرأة في المجالس البرلمانية ومع زيادة عدد الوزيرات من أربعة إلى ثمانية وزيرات تكون الإمارات تخطو بثبات نحو فسح المزيد من المجالات أمام المرأة.. وأشار التقرير: بتقدم المرأة العمانية في المشاركة في المناصب القيادية العليا اسوة بالرجل وفي بلدان عربية عديدة قد شهدت المرأة حضوراً لافتاً خصوصاً في المملكة المغربية والجمهورية التونسية ورصد التقرير تقدم في المملكة العربية السعودية بمشاركة المرأة وفسح لها العديد من المجالات.

واستنكر التقرير الاعتداء الصارخ للمرأة اليمنية من قبل ميليشيات الحوثي للاعتقال التعسفي للنساء في سجون عبارة عن بيوت سرية تستخدمها الميليشات مما يعُد انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة الإنسانية في اليمن.