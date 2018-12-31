دراسة تربط بين السمنة عند البلوغ والإصابة بالسكري في الكبر

الشارقة 24 – أونا:

ربطت دراسة سويدية، بين اكتساب الصبية الكثير من الوزن عند سن البلوغ، وازدياد خطر إصابتهم بمرض السكري، بعد عقود.

ودرس فريق البحث في الدراسة، التي نشرتها دورية "جورنال أوف كلينيكال إندوكرينولوجي أند ميتابوليزم"، قياسات مؤشر كتلة الجسم لـ36176 رجلاً، عندما كانوا في سن الثامنة، وعندما بلغوا 20 عاماً، ثم تتبعوا السجلات الصحية لهؤلاء الرجال من سن الثلاثين، ولمدة تقرب من ثلاثة عقود، وخلال هذه الفترة أصيب 1777 رجلاً بالسكري.

وركز الباحثون في الدراسة، على خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وهو النمط الأكثر شيوعاً للمرض، والذي يرتبط بالسمنة والشيخوخة، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم استخدام أو إفراز كمية كافية من هرمون الأنسولين، لتحويل سكر الدم إلى طاقة، ويمكن أن يؤدي هذا النمط من المرض، إلى مضاعفات مثل العمى والفشل الكلوي وتلف الأعصاب وبتر الأطراف.

وذكرت الدورية المتخصصة في مجال الغدد الصماء والأيض، أن 6.2 % من المشاركين كانوا يعانون من زيادة الوزن في سن الثامنة، و7.4 % كانوا يعانون منه عند بلغوهم سن العشرين.

ووجدت الدراسة، أن حوالي 58 % من الذين عانوا من زيادة الوزن أثناء الطفولة، تمتعوا بوزن طبيعي، عند بلوغهم سن الرشد.

وفي الوقت نفسه، تمتع نحو 64 % من الرجال الذين عانوا من زيادة الوزن عند البلوغ بوزن طبيعي، وهم في سن الثامنة.