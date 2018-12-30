أظافر تستشعر المؤشرات الصحية المختلفة واضطرابات الحركة

الشارقة 24 - د ب أ:

اخترع باحثون من مؤسسة "أي. بي. أم. ريسيرش"، ذراع الأبحاث في شركة "أي. بي. إم" الأميركية للبرمجيات والحاسبات، منظومة علمية جديدة، لمتابعة الأمراض واضطرابات الحركة، التي يمكن أن يُصاب بها المستخدم.

ذكر الباحثان، ستيفن هايسيج، وكاتسوكي ساكوما من الشركة، أن أظافر الأصابع عادة ما تكون في غاية الصلابة، لذلك تم اختيارها لتثبيت وحدات القياس عليها، حتى لا يكون هناك أسباب للقلق من المشكلات الناجمة عن التصاق الجسم الإلكتروني بالجلد.

وتهدف وحدات الاستشعار الجديدة إلى مساعدة الأطباء في متابعة الحالات المرضية المختلفة عبر تحليلات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الباحثان، أن التجارب أثبتت إمكانية هذه الوحدات استخلاص مؤشرات صحية كافية اعتماداً على معدلات الضغط على الظفر، عند استخدام الأصابع لإمساك الأغراض المختلفة.

وأوضحا، أن وحدة الاستشعار، تجري قياسات مستمرة لمعدل انثناءات الظفر وحركته في أنشطة الحياة اليومية، مثل التقطيع وفتح العبوات وغيرها، وهو ما يعتبر بدوره مؤشراً لمدى قوة القبضة والقدرة على الإمساك.

كما أكدا على أن هذه المؤشرات تنطوي على أهمية تقييم بعض الحالات المرضية، مثل شلل الرعاش، وقياس مدى فعالية العلاجات الخاصة بهذا المرض، فضلاً عن دراسة بعض الأمراض النفسية مثل الفصام وغير ذلك.

وتتكون المنظومة الجديدة من وحدات استشعار متصلة بالظفر لقياس معدل الضغط، وكمبيوتر صغير لتحديد قِيم عمليات الضغط، ووحدة لتجميع البيانات متصلة بساعة ذكية.