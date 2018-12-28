شرطة الشارقة تنظم فعالية صحية بالتعاون مع مستشفى "الجامعة"

الشارقة 24 – وام:

بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد الشرطة، وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحية السليمة، ومساعدتهم في اكتشاف الأمراض، وتعريفهم بطرق الوقاية منها، نظم مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مستشفى جامعة الشارقة، يوماً صحياً للعاملين بالمركز، بحضور عدد من الضباط، والموظفين، والمتعاملين بالمركز.

وتأتي الفعالية ضمن مسؤولية شرطة الشارقة تجاه منتسبيها، حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي لديهم، بضرورة تبني نمط حياة صحي، وممارسات صحية سليمة، وبث الروح الإيجابية بين الموظفين.

واشتملت الفحوصات التي قدمها مستشفى الجامعة بالشارقة، على فحوصات لقياس سكر الدم، والضغط، والفحص الفوري للكوليسترول، وقياس مؤشرات كتلة الجسم، بالإضافة إلى مناقشة النظام والأنماط الغذائية من قبل أخصائي التغذية للموظفين.