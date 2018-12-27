"أصدقاء مرضى التهاب المفاصل" تُنظّم "ساعة مشي 2" السبت

الشارقة 24:

تُنظّم جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، في إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، فعالية رياضية صحية، بعنوان "ساعة مشي 2"، وذلك السبت المقبل، في منتزه الشرطة الصحراوي.

ويأتي هذا الحدث الذي تبدأ فعالياته في تمام الساعة الرابعة عصراً، دعماً لمرضى المفاصل، وضمن الحملة الترويجية لـ "الماراثون السابع"، الحدث الأكبر الذي تنظمه الجمعية سنوياً في نهاية شهر فبراير من كل عام، بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويتخلل فعالية "ساعة مشي"، التي تُنظّمها الجمعية بوتيرة دورية في أماكن متفرقة على مستوى إمارة الشارقة، توزيع نشرات صحية توعوية، وتقديم فحوصات طبية مجانية للمشاركين في الحدث، وتنظيم العديد من النشاطات الرياضية والترفيهية الأخرى.

ولفتت وحيدة عبد العزيز رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل إلى أن الفعالية تندرج ضمن جهود الجمعية لرفع مستوى الوعي بمرض التهاب المفاصل، والتشجيع على الكشف المبكر لهذا المرض الذي يُعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم وأحد الأمراض المُسبّبة للإعاقة الحركية.

وحثت عبد العزيز أفراد المجتمع من كل الفئات العمرية على المشاركة في هذه الفعالية لممارسة رياضة المشي والحصول على النصائح والإرشادات للوقاية من أمراض المفاصل، بما يُعزّز جهود الإمارة في بناء مجتمع صحي ومُعافى وخال من الأمراض المزمنة والسارية.

وأعربت عبد العزيز عن شكر الجمعية للقيادة العامة لشرطة الشارقة على تعاونها في تنظيم هذا الحدث، لافتةً إلى أن دعم ومشاركة مؤسسات وأبناء المجتمع بهذا النوع من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية التوعوية يُجسّد روح التكافل الاجتماعي مع المرضى ويساعد في التخفيف من معاناة المرضى.

وكانت الجمعية نظّمت الشهر الفائت فعالية "ساعة مشي" حول حديقة الرحمانية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة المئات من طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.