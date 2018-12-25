مخاوف من أزمة صحية عامة بإندونيسيا مع توافد الآلاف لملاجئ الإغاثة

الشارقة 24 - أ ف ب:

بدأ ضحايا "تسونامي" في إندونيسيا يتلقّون الثلاثاء المساعدات التي همّ بأمسّ الحاجة إليها، لكنّ العاملين في المجال الإنساني يحذّرون من خطر نفاد الأدوية والمياه النظيفة، في ظلّ توافد الآلاف إلى ملاجئ الإغاثة المستحدثة والمكتظّة.

وتزداد المخاوف من حدوث أزمة صحية عامة، مع ارتفاع حصيلة تسونامي الناجم عن ثوران بركاني ضرب المنطقة السبت، وخلّف 400 قتيل تقريباً وآلاف المشرّدين جراء انهيار منازلهم.

ويؤكد رضى اليمين، وهو طبيب يتعاون مع منظمة "أكسي سيبات تانغاب"، في مدرسة محلية حوّلت مؤقتاً إلى ملجأ، أنه يوجد أطفال كثيرون مصابون بالحمى والصداع وهم لم يشربوا ما يكفي من المياه.

واكتسح تسونامي المنطقة ليل الأحد دون سابق إنذار، جارفاً المنتجعات الشاطئية في جنوب سومطرة، وغرب جاوة ومجتاحاً الفنادق السياحية والمنازل على الساحل.

وحذّر خبراء من خطر اجتياح موجات تسونامي أخرى، المنطقة المنكوبة.

ويخشى كثيرون ممن تمّ إجلاؤهم ويتخطّى عددهم 5 آلاف، العودة إلى ديارهم، متخوّفين من كارثة أخرى.