"ميديباص" المتنقل يعوض نقص الأطباء في ألمانيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

منذ مغادرة آخر طبيب بلدة وايسنبورن قبل سنوات قليلة يضطر ارنو مويرر رئيس البلدية السابق البالغ 79 عاماً إلى قطع مسافة 8 كيلومترات لزيارة طبيبه.

لكن منذ الصيف الماضي تجول "ميديباص" وهي عيادة طبية متنقلة في حافلة حمراء وصفراء بين الأرياف الألمانية التي يسكنها سكان متقدمون في السن، إذ تتوقف يومي الثلاثاء والسبت في هذه القرية البالغ عدد سكانها ألف نسمة.

وأطلق اتحاد أطباء هيسن (وسط ألمانيا الغربي) هذه الحافلة وهي تتجول أسبوعياً على 6 بلدات، حيث يتراجع عدد الأطباء بشكل كبير كما هو الحال في كل أرجاء أوروبا.

في هذه الحافلة استقبل الطبيب ماتياس روث 35 مريضاً يومياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة أي ما يوازي عيادة طبيب عام "كلاسيكي" على ما يفيد الاتحاد، ويزيد عمر نحو 70 % منهم عن الخامسة والخمسين و30 % عن السادسة والسبعين.

ويرحب كارستن لوتس أحد مسؤولي المشروع في الاتحاد "بالنجاح الكبير" في وقت يصل النقص في الأطباء في مقاطعة هيسن المحيطة بفرانكفورت إلى أكثر من 170 طبيباً رغم المساعدات التي تقدم لهم.

ويثير المشروع رغم ذلك بعض القلق ولا سيما لدى مسؤولين محليين منتخبين يريدون "طبيباً مقيماً" في بلداتهم على ما يؤكد لوتس.

وعلى صعيد المرضى يفضّل أرنو مويرر أن تضم قريته طبيباً مقيماً لكن بانتظار "هذه المعجزة" كما يقول "يجب الإبقاء على ميديباص بالتأكيد".

والنقص في الأطباء في المناطق الريفية ليس محصوراً بألمانيا بل منتشر في جزء كبير من أوروبا حيث بدأ التفكير بحلول بشأن هذه المشكلة.

في بريطانيا أحصت الجمعية الطبية البريطانية ما معدله ألفا مريض لطبيب عام واحد "فيما تواجه الأرياف صعوبات بعد أكبر" في استقطاب الأطباء الشباب على ما أفاد ناطق باسمها.

وفي محاولة لمعالجة هذه الظاهرة، يقدم نظام الصحة العامة في بريطانيا منحة قدرها 20 ألف جنيه استرليني (22150 يورو) لأطباء شباب ينتقلون للإقامة في حوالي عشرين منطقة غير جذابة، لكنها لا تنوي اعتماد الزيارات الطبية الجوالة.

وفي فرنسا يعيش أكثر من 8 % من السكان في إحدى البلدات التسعة آلاف التي تفتقر إلى أطباء أي نحو 5,3 ملايين نسمة قد لا يحصلون على الرعاية اليومية المناسبة على ما تفيد الحكومة الفرنسية.

وعلى غرار بريطانيا، تعوّل فرنسا على إجراءات تحفيزية تأخذ شكل مساعدات مالية للأطباء وتنوي تطوير بيوت الصحة والطب عن بعد، مع التركيز على استحداث مناصب للطب العام في المناطق، التي تعاني من أصعب الأوضاع.

من جهة أخرى ولمواجهة تراجع عدد الأطباء استحدث أربعة آلاف منصب لمساعدين طبيين "للقيام بأعمال بسيطة تخفف العبء على الأطباء" مثل قياس الضغط أو الحرارة فضلا عن مهام إدارية.

وعلى غرار ألمانيا، يبقى "الطب الجوال" ممنوعاً مبدئياً، لكن نقابة الأطباء فتحت باباً في 2012 معدلة مدونة آداب المهنة للسماح للأطباء "بممارسة مهنتهم في وحدة نقالة لما في ذلك مصلحة الصحة العامة".

وينوي النائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" في منطقة اوفيرنييه-رون-آلب المقاول جان-لوي تورين إطلاق جولات في شاحنات طبية في الربع الأول من العام 2019 في حين تنوي مقاطعة واز شمال باريس القيام بالخطوة نفسها.