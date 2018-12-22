300 مليون درهم تكلفة المرحلة الثانية من مستشفى "دانة الإمارات"

الشارقة 24:

تم اعتماد المرحلة الثانية من مشروع مستشفى "دانة الإمارات" للنساء والأطفال في أبوظبي، والتي تشمل إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، وبتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون درهم، على أن يكون المبنى الجديد بجوار المبنى الحالي للمستشفى، بمدينة بوابة أبوظبي، وسيتم افتتاحه منتصف عام 2020.

وأكد سعادة محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن الدائرة تشجع التوسعات المدروسة للخدمات الصحية القائمة، والتي تراعي دراسة الفجوات الاستيعابية التي سبق وأن أجرتها الدائرة، وتم من خلالها تحديد التخصصات الطبية الأكثر احتياجاً، في إمارة أبوظبي.

وأضاف الهاملي، أن المرحلة الثانية من مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ستشكل إضافة جديدة للخدمات الصحية المقدمة في مجال طب الأطفال والنساء، إلى جانب أنها ستفتح آفاقاً أوسع لزيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في الإمارة، وإضافة التخصصات الدقيقة، ما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال والنساء أيضاً.

من جانبه، أعلن محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، أن عمليات البناء ستبدأ خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه مع انتهاء إنشاء المبنى سيرتفع إجمالي أسرة المستشفى إلى 225 سريراً، تغطي مختلف التخصصات وترتفع أصول المجموعة إلى 2.5 مليار درهم، موضحاً أن ترسية أعمال التصميم للمرحلة الثانية، وقعت على شركة "HKS" الأميركية التي نفذت المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار الشرفاء، إلى أن هذه التوسعات الشاملة سيرافقها زيادة عدد الكادر الطبي والفني، من خلال استقطاب 500 موظف جديد، بينهم 100 طبيب في مختلف التخصصات، و200 ممرض وممرضة.