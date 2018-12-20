أول شركة للتكنولوجيا الحيوية بالصين تستنسخ كلباً شهيراً

الشارقة 24 – رويترز:





هذا هو "جوس" الكلب الذي ظهر في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في الصين، ومع تقدمه في العمر وفي ظل النجاح الكبير الذي حققه لم يكن لمالكه سوى أمنية واحدة هي أن يعيش حيوانه الأليف طويلاً وربما إلى الأبد.

يبلغ "جوس" من العمر تسعة أعوام وطوله 30 سنتيمتراً وكان كلباً ضالاً تبناه مدرب الحيوانات خه جيون، ولا يستطيع "جوس" الإنجاب لأنه خضع لعملية إخصاء في سن مبكرة لهذا قرر صاحبه اللجوء لشركة "سينوجين" للتكنولوجيا الحيوية لاستنساخه.

وتصدرت الشركة عناوين الصحف في مايو أيار العام الماضي حين نجحت في استنساخ كلب معدل وراثياً وبعد ذلك بشهر بدأت تقديم خدمات الاستنساخ على مستوى تجاري.

ويستطيع أصحاب الحيوانات الأليفة استنساخها مقابل 380 ألف يوان أي ما يعادل 55 ألف دولار.