بودرة "جونسون" للأطفال تحت المجهر في نيودلهي

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر مصدر في صناعة الدواء الهندية اليوم الأربعاء، أن مفتشين أخذوا عينات من بودرة الأطفال التي تنتجها شركة جونسون آند جونسون من مصنع في ولاية بشمال البلاد وذلك في أعقاب تقرير عن أن الشركة تعرف منذ عقود أن مادة الأسبستوس المسببة للسرطان تدخل ضمن مكونات المنتج.

وبيّن المصدر أن العينات أُخذت من مصنع بادي في ولاية هيماتشال براديش مساء الثلاثاء، ولم تعلق جونسون آند جونسون عن العينات التي أخذتها السلطات الهندية، ولكن الشركة أفادت الثلاثاء في بيان بأن التقرير الذي نشر الجمعة منحاز ومزيف وتحريضي.

وأضاف البيان أن بودرة أطفال جونسون آند جونسون آمنة وخالية من "الأسبستوس".

وأوضحت الشركة أن الدراسات التي أُجريت على أكثر من 100 ألف رجل وامرأة تُظهر أن بودة "التلك" لا تسبب السرطان أو الأمراض المرتبطة بالأسبستوس، وأثبتت آلاف الفحوصات المستقلة، التي أجرتها الجهات التنظيمية والمعامل الرائدة في العالم، أنه لم يكن هناك وجود للأسبستوس أبداً في بودرة الأطفال التي تنتجها.

وأشار سوريندرانات ساي المسؤول بقطاع الصحة في ولاية تيلانجانا في جنوب الهند إلى أنّه طلب من المفتشين على الأدوية أخذ عينات.

وأضاف استناداً إلى التقارير الإخبارية طلبنا أخذ العينات، سنفحصها في المختبر هنا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك.