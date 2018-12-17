"الصحة" تنظم مؤتمراً للعناية المركزة للأطفال بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، المؤتمر الأول للعناية المركزة للأطفال في الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة، الهادفة لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بمعايير عالمية.

حضر افتتاح المؤتمر، الذي عقد في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة، عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور ياسر النعيمي خبير قطاع المستشفيات، والدكتور خليل قائد مستشار مركز التدريب والتطوير، والدكتورة ليلى تريم استشارية أطفال خدج وحديثي الولادة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال.

وأشارت الدكتورة صفية الخاجة المديرة العامة لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية، منوهة إلى أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للأطباء والممرضين والقائمين على الصحة، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات والأبحاث العالمية، ويمثل تجربة فريدة بوجود متحدثين عالميين، ويعطي الفرصة لاكتساب الخبرات، وتعزيز المسار المهني لأطباء الأطفال.

واستقطب المؤتمر، عدداً من المتخصصين، مثل أطباء العناية المركزة وحديثي الولادة، وجراحي الأطفال، وأطباء ومتخصصي مكافحة العدوى، وفنيي المختبرات المتخصصين في الصحة العامة، والممرضين الممارسين العامين، فيما بحث المؤتمر عدة مواضيع طبية منها، إنتانات الأطفال والتهوية الميكانيكية، ونتائج العناية المركزة للأطفال، وعملية زراعة الكبد والسكتة الدماغية في الفترة المحيطة بالولادة، وإصابة الكلى الحادة في العناية المركزة، وطوارئ الغدد الصماء.

وتركز مخرجات المؤتمر، على مراجعة أحدث الإحصائيات السريرية، والتدخلات والاستراتيجيات المستخدمة، من قبل مسؤولي العناية المركزة، في جميع أنحاء العالم، والتعرف على أحدث أساليب الإدارة، والبدائل الممكنة للنهج الحالي، لتحسين النتائج السريرية، بالإضافة إلى تعلم ومناقشة تقليل معدل العدوى، بالتعاون مع قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، وقسم العناية المركزة للأطفال، وباقي الأقسام في مستشفى القاسمي، ومناقشة أفضل الممارسات التي تساعد على تحسين نتائج المرضى.