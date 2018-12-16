لقاح الأنفلونزا يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى المصابين بفشل القلب

الشارقة 24 – رويترز:

بينت دراسة جديدة أُجريت بالدنمارك إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب ويتم حقنهم بلقاح مضاد للأنفلونزا، يقل لديهم احتمال الموت المبكر مقارنة مع نظرائهم، الذين لم يحصلوا على هذا اللقاح.

وتابع باحثون أكثر من 134 ألف مريض مصابين بفشل في القلب، فيما بين عامي 2003 و2015 مع بقاء نصف المرضى في الدراسة لفترة 3.7 سنة على الأقل.

وبصفة عامة، فإن الحصول على حقنة واحدة على الأقل، ضد الأنفلونزا كان مرتبطاً بتراجع بنسبة 18% من خطر الموت المفاجئ بكل أسبابه، وبصفة خاصة نتيجة مشكلات في الأوعية القلبية.

وأفاد دانييل مودين، الذي رأس هذه الدراسة، وهو من مستشفى جينتفوتي الجامعي، وجامعة كوبنهاجن، أنه وجد أيضاً أن تواتر التطعيم السنوي، والتطعيم المبكر في الموسم مرتبطان بزيادة تراجع خطر الوفاة.

وأضاف بأن التطعيم ضد الأنفلونزا، يفيد الناس بصفة عامة، ولكن دراسة دعمت أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا لدى المرضى المصابين بفشل في القلب، وتشير أيضاً إلى أن التطعيم السنوي، والمستمر مهم لهذه الفئة من المرضى.

وتزيد الإصابة بعدوى مثل الأنفلونزا من طلب الجسم للطاقة، وتتطلب أن يضخ القلب دماً بشكل أقوى، والقلوب التي تعاني من فشل، ربما لا تستطيع أداء هذه المهمة، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للأنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي.

وذكر الطبيب كيفين شوارتز، من معهد أونتاريو للصحة العامة، أن الأشخاص غير المصابين بفشل في القلب يجب عليهم الحصول على التطعيم أيضاً، لأنهم لا يساعدون في حماية أنفسهم فحسب، وإنما يساعدون أيضاً الأشخاص الذين لديهم أجهزة مناعة ضعيفة، ولا يمكنهم الحصول على تطعيم.

وأوضح شوارتز، الذي لم يشارك في هذه الدراسة عبر البريد الإلكتروني، أن لقاح الأنفلونزا ضروري سنوياً لكل من تجاوز عمره 6 أشهر.

كما يجب على الجميع الحصول على لقاح الأنفلونزا، حتى إذا كانوا شباباً، وبصحة جيدة من أجل حماية من حولهم، والمعرضين بشكل كبير لخطر، مثل الأطفال، الذين سنهم أصغر من أن يتم تطعيمهم، ومن لديهم أجهزة مناعة ضعيفة، وربما لا يستجيبون بشكل طيب للقاح.