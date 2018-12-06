رؤية صور الشرايين تحفز المرء على الاهتمام بصحته

الشارقة 24 – رويترز:

توصلت دراسة أجريت حديثاً، إلى أن الأشخاص، الذين يرون صوراً حية، لشرايينهم المسدودة، ربما يقبلون على اتباع نمط حياة صحي، مقارنة بالمرضى الذين لا يشاهدون هذه الصور.

ومن بين أكبر العقبات، أمام تجنب الإصابة بأمراض القلب والشرايين، عدم قدرة المريض على اتباع توصيات، مثل الإقلاع عن التدخين، والاعتدال في شرب الكحوليات، وممارسة التمارين بانتظام، وتناول طعام صحي.

وحدد الباحثون، بشكل عشوائي، 3532 شخصاً، لديهم عامل خطر واحد على الأقل، قد يسبب إصابتهم بأمراض القلب، ولكن لا يعانون من أعراض تحتم اهتماماً خاصاً، يتعلق مثلاً بنمط الحياة أو تلقي علاجات، ولا الحصول على صور لشرايينهم، مع شرح ما فيها من إشارات على المشكلات الصحية التي تنتظرهم.

وكتب الباحثون في دورية لانسيت، أنه بعد عام، قلت عوامل الإصابة بأمراض القلب، لدى من شاهدوا صور أوعيتهم الدموية، مقارنة بالمجموعة التي لم تشاهد مثل هذه الصور.

وأوضح أولف ناسلوند كبير الباحثين، وهو من جامعة أوميو في السويد، أن الإقلاع عن التدخين والأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم والكولسترول والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني، هي أنجع العلاجات وأرخصها، ما دام هناك التزام بها لمدة طويلة.

وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست في نقص العلاجات، ولكن في عدم الالتزام بها، وعدم تغيير نمط الحياة، وتابع أن نتائج الدراسة تقدم طريقة للتعامل مع مشكلة رئيسة، في منع الإصابة، وهي عدم الالتزام.

وتراوحت أعمار المشتركين في الدراسة، بين 40 و60 عاماً، وتلقوا جميعاً معلومات عن عوامل الخطر، التي قد تسبب إصابتهم بأمراض القلب والشرايين، وكذلك مشورة حول كيفية اتباع نمط حياة صحي، والأدوية اللازمة لهم.

وبعد عام، تراجعت عوامل الخطر لدى من رأوا صور شرايينهم، استناداً إلى مقياس شائع يعرف باسم مقياس "فرامنجهام"، فيما زادت عوامل الخطر لدى المجموعة الأخرى.