في مسعى للقضاء على التهاب الكبد "سي"... مصر تفحص السُكّان "مجاناً"

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت مصر في أكتوبر، حملة لم يسبق لها مثيل لفحص أكثر من 50 مليون مواطن بالغ، للكشف عن مرض التهاب الكبد "سي"، ولعلاجهم بالمجان، في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.

ويصف مسؤولون مصريون انتشار التهاب الكبد "سي" بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، ويقولون إن القضاء عليه أولوية.

ويقول البنك الدولي إن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة تقريباً، بها أعلى معدل من الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في العالم، ويعاني منه 4.4 % من سكان مصر البالغين بحسب مسح عشوائي.

ويتسبب المرض في وفاة 40 ألف مصري سنوياً، مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد مرض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

وتشمل الحملة أيضاً اختبارات مجانية للكشف عن الأمراض غير السارية الأساسية وهي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وهذه الأمراض مسؤولة عن حوالي 70 % من الوفيات في مصر.

تستمر الحملة حتى أبريل، وتجري على 3 مراحل تشمل كل مرحلة عدداً من المحافظات.

ووصف جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هذه المبادرة ضخمة جداً، وفيها أعداد هائلة من الناس، وستساهم في تغيير الخريطة الصحية لمصر.

ووفقاً للمنظمة، فإن التهاب الكبد "سي"، مرض ينتج عن فيروس ينتقل عبر الدم، وعادةً فإن عدوى فيروس التهاب الكبد "سي" الحادة لا تكون مصحوبة بأعراض، لكن تتطور حالة عدد كبير من الأشخاص المصابين بعدوى مزمنة ليصابوا بتشمع الكبد "تليف الكبد" أو سرطان الكبد.

ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح لالتهاب الكبد "سي"، لكن من الممكن أن تشفي الأدوية المضادة للفيروسات أكثر من 95 % من الأشخاص المصابين بالمرض.

ويبلغ عدد المصابين بالمرض على مستوى العالم نحو 71 مليون شخص.

وطرق العدوى الأكثر شيوعاً هي ممارسات الحقن غير الآمنة، وعدم تعقيم المعدات الطبية بطريقة ملائمة، ونقل الدم ومنتجات الدم دون فحص.

البنك الدولي هو الممول الرئيسي للحملة، وتساهم الحكومة المصرية بجزء من ميزانيتها، ووفقاً لبيان لمجلس الوزراء فقد قدم البنك الدولي 133 مليون دولار للمسح و129 مليون دولار لعلاج المرضى.

وقال البنك إنه يأمل في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دول أخرى.