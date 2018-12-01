منظمة الصحة: شلل الأطفال ما زال يمثل حالة طوارئ دولية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أنه يجب استمرار تصنيف انتشار شلل الأطفال، على أنه حالة طوارئ صحية عامة، لأنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، نحو القضاء على هذا المرض، فإن هذا التقدم مازال هشاً.

وأوضحت هيلين ريس رئيسة لجنة الطوارئ الدولية بالمنظمة للصحافيين، أن المنظمة تقترب جداً من استئصال شلل الأطفال، ودعت إلى استخدام كل الأدوات الدولية لتحقيق هذه الغاية.

وأضافت أن الوضع الحالي ما زال يتطلب تطبيق حالة طوارئ صحية عامة، تستدعي اهتماماً دولياً.

وأظهرت أحدث أرقام من منظمة الصحة، وجود 27 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري، في عام 2018، جميعها في باكستان وأفغانستان، وهما دولتان تشهدان حالات إصابة منذ فترة طويلة.

وعبر بيان منظمة الصحة العالمية الصادر، يوم الجمعة، عن قلق خبراء من عودة انتشار المرض بين دول، بعد فترة دامت عشرة أشهر، لم تشهد انتقاله بين أفغانستان وباكستان، إذ شهدت الأشهر الثلاث الأخيرة، انتقاله عبر الحدود بين الدولتين في الاتجاهين.

وزاد عدد حالات الإصابة بالمرض في أفغانستان هذا العام، إلى المثلين تقريباً، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 19 حالة حتى الآن، مقارنة بعشر حالات في ذات الفترة، من العام الماضي.

وفي باكستان، أشارت المنظمة إلى أن وضع المرض في ثبات، إذ تم الإبلاغ عن 8 حالات إصابة حتى الآن، هذا العام، وهو ذات العدد الذي سجل في العام الماضي بأكمله.