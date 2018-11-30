ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة 30 % في العالم خلال 2017

الشارقة 24 – أ ف ب:





كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بالحصبة، زاد بنسبة 30 %، السنة الماضية، مقارنة بالعام 2016، وتسبب بوفاة 110 آلاف شخص.

وأوضح تقرير للمنظمة، حول ميول مرض الحصبة في السنوات السبع عشرة الأخيرة، أن التقصير في التحصين، تسبب في موجات حصبة في كل المناطق.

وشددت المنظمة في بيان، على أن عدد حالات الحصبة وصل إلى مستوى عالٍ، في العام 2017، إذ عرفت دول عدة موجات قوية وطويلة من هذا المرض.

وشهدت القارة الأميركية وشرق المتوسط وأوروبا، أكبر زيادة في هذه الحالات، فيما تراجعت الإصابات في منطقة وحيدة، هي غرب المحيط الهادئ.

وأوضح مارتن فريده مدير دائرة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، نشهد انتقال العدوى بشكل كبير في دول لم تكن تشهد انتقال العدوى منذ سنوات، وهذا مصدر قلق أكبر من زيادة عدد الإصابات، أنه مؤشر على أننا نتراجع.