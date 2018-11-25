الكونغو توافق على إجراء تجارب سريرية لأدوية الإيبولا

الشارقة 24 - رويترز:

أفادت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن السلطات أجازت إجراء تجارب سريرية على 4 أدوية تجريبية للعلاج من مرض الإيبولا من شأنها أن تسمح للباحثين بجمع بيانات قيمة عن فاعليتها.

وقدم العاملون بالصحة علاجاً بالفعل لأكثر من 150 مريضاً بالإيبولا منذ أغسطس في مسعى لاحتواء التفشي الأسوأ للحمى النزفية في البلاد منذ عام 1976.

لكن الأطباء يتخذون قرار اختيار أي من هذه الأدوية على أساس كل حالة على حدة، وسيتم اختيار العلاج بشكل عشوائي في التجارب السريرية، وقالت الوزارة في بيان إن العلاج سيظل مجاناً.

وأضافت "المعلومات القيمة عن فعالية الأدوية التي تم الحصول عليها خلال التجربة السريرية ستسمح بتطوير هذه الأدوية على نطاق أوسع لإنقاذ المزيد من الأرواح".