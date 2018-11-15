إضاءة "برواز دبي" باللون الأزرق في اليوم العالمي للسكري

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدة فعاليات، للتوعية بمرض السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي للداء، الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، أبرزها إضاءة "برواز دبي" باللون الأزرق، في حديقة زعبيل، وتنظيم فعاليات بالمناسبة في جميع المناطق الطبية، بهدف تعزيز السلوكيات الصحية، التي تقي من مرض السكري، وإبراز دور الدعم النفسي والمجتمعي لمرضاه.

وقدمت فرق طبية تابعة للوزارة، فحوصات مجانية لمستوى السكر في الدم، لأفراد المجتمع، إلى جانب استشارات ونصائح توعوية حول المرض، والتغذية الصحية، وأهمية ممارسة النشاط البدني، وإجراء استبيان للأفراد غير المصابين بالسكري، لتحديد خطورة الإصابة به بناء على سلوكياتهم الصحية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للسكري، يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي، بأهمية التشخيص المبكر للمرض، حرصاً على توفير العلاج، وتجنباً لمضاعفاته المزمنة، وللتوعية بأهمية تبني أنماط حياة صحية، تساهم في الحد من انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري .

من جانبها، أوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف مديرة إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، أهمية تنظيم فعاليات توعوية، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.