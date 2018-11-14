4486 يمنياً بالحديدة عولجوا في عيادة "الهلال الإماراتي" المتنقلة

الشارقة 24 – وام:

وصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في محافظة الحديدة اليمنية إلى 4486 حالة، وذلك منذ تدشينها في سبتمبر الماضي، لتؤكد الأرقام فاعلية هذا المشروع الحيوي ودوره في التخفيف من آلام المواطنين اليمنيين، وتوفير العلاج المناسب للمرضى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد الدكتور عبد الله الأقزل طبيب يعمل ضمن فريق العيادة المتنقلة، أنه تم التعامل مع الحالات المرضية المراجعة كافة، حيث تنوعت ما بين أمراض معدية، وسوء التغذية وغيرها من الأمراض التي تم تشخيصها، وتقديم الأدوية اللازمة لها منوها بأن الحالات المرضية التي كانت تتطلب إجراء عمليات جراحية تم إحالتها إلى مستشفى الدريهمي، التي تم تأهيله وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ومن جانبه، أشار سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إلى أن توفير الخدمات العلاجية للمواطنين اليمنيين في المناطق النائية بمحافظة الحديدة من خلال العيادة الطبية المتنقلة، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات طبية ميدانية متكاملة والتوجه إلى جميع المرضى في منازلهم، وتقديم الرعاية المجانية اللازمة لهم للتخفيف من وطأة معاناتهم، جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة الأحداث في اليمن، والحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة الكوليرا.