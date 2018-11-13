الالتهاب الرئوي يحصد 11 مليون طفل بحلول 2030

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





حذر خبراء، الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، من هذا المرض الذي يصيب الرئتين، قد يحصد نحو 11 مليون طفل دون سن الخامسة بحلول العام 2030، في حال تواصل المنحى الحالي.

وجاء في توقعات وضعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، غير الحكومية أن 1,7 مليون حالة وفاة من أصل 10,8 ملايين حالة، قد تسجل في بلدين فقط هما نيجيريا والهند.

وقد يقضي 700 ألف طفل من جراء هذا المرض في باكستان، و635 ألفاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض، وهو السبب الأول للوفيات من التهابات لدى الأطفال، يتسبب بـ "15 % من مجمل وفيات الأطفال دون الخامسة".

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن 922 ألف طفل دون سن الخامسة، قضوا من جراء الالتهاب الرئوي في العام 2015 في العالم.

وقد يكون الالتهاب الرئوي ناجماً عن فيروس أو بكتيريا أو فطريات.

وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن "الوقاية ممكنة بفضل التلقيح، وحمية غذائية مناسبة وتحسين في العناصر البيئية".

وتشير الدراسة التي نشرت الإثنين إلى إمكانية إنقاذ 4,1 ملايين طفل من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات، مثل زيادة التلقيح في العالم، وتأمين الوصول إلى المضادات الحيوية، وأيضاً تحسين التغذية في صفوف الأطفال المهددين.