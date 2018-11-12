الصين تقترح قوانين جديدة لإدارة اللقاحات

الشارقة 24 - رويترز:

اقترحت الصين مشاريع قوانين جديدة لإدارة اللقاحات تسعى لإحكام الرقابة والإدارة على طريقة دخول اللقاحات السوق الصينية وستفرض أيضاً إدارة أكثر صرامة على الإنتاج والبحوث والتوزيع.

وتطلب إدارة الدولة لتنظيم السوق التي نشرت مسودة القوانين على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة الأحد آراء الجمهور حتى يوم 25 نوفمبر.

وتقترح الوثيقة أيضاً عقاباً صارماً لهؤلاء المشاركين في ممارسات غير قانونية، مثل تلفيق البيانات أو الذين يعوقون التحقيقات.

وتعهدت الصين بإصلاح وتحسين إنتاج اللقاحات وإدارتها بعد فضائح تم كشفها في الآونة الأخيرة شملت شركة لفقت سجلات الإنتاج والفحص وباعت لقاحات منتهية الصلاحية.