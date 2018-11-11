مستشفى الجامعة يطلق مركزاً متخصصاً لجراحة العمود الفقري والمفاصل

الشارقة 24:





أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، الأحد، عن افتتاح مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي يضم كلاً من الدكتور سونغ جون بارك استشاري جراحة العظام، والدكتور داي وون تشو استشاري جراحة العمود الفقري، إلى جانب فريق من المعالجين الطبيعيين وأخصائيي إعادة التأهيل والممرضات المتخصصات.

وستشهد المرحلة المقبلة تقديم المركز لروبوت جراحي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في إجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى إطلاق مركز إعادة تأهيل للشفاء السريع من آلام المفاصل والعظام والعمود الفقري.

سيقوم المركز أيضاً بتقديم جراحات العمود الفقري بالمنظار، والتي يتم إجراؤها عن طريق جرح لا يتجاوز طوله 1 سم، ما يضيف قيمة بارزة إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور علي عبيد آل علي المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء في مستشفى الجامعة بالشارقة، أن مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة، يعمل لدعم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير أفضل منشآت وخدمات الرعاية الصحية التي تشهدها المنطقة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على امتداد السنوات القادمة.

وأعرب الدكتور آل علي عن رغبته في أن يكون المركز مقصداً يُشار إليه بالبنان في مجال توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية، وذلك بفضل الخبرات الشاملة في هذا المجال.

وأضاف الدكتور آل علي: "في الوقت الذي ساعدتنا فيه الشراكة مع الجانب الكوري على تعزيز مكانتنا بالمنطقة، فإنها تدعم رؤيتنا المستقبلية لتحسين الرعاية والعلاج لمرضانا بمختلف شرائحهم، وتتيح لنا فرصة استكشاف وتطوير أشكال مبتكرة من التكنولوجيا الطبية".

ويتمتع الدكتور بارك بخبرة واسعة في مجال جراحة العظام، حيث أكمل بنجاح أكثر من 9 آلاف عملية وإجراءً جراحياً في السنوات العشر الأخيرة في كوريا.

وتشمل مجالات تخصصه الرئيسية حالات تبديل المفاصل، بما في ذلك مفاصل الركبة يدوياً وباستخدام الكمبيوتر، والجراحة التنظيرية للركبة، والتهاب المفاصل، وترميم الأربطة الصليبية، وإصلاح الغضروف الهلالي، ومعالجة الغضروف وغيرها الكثير.

أما الدكتور داي وون تشو فهو مختص في مجال جراحات العمود الفقري بمختلف أنواعها.

وتشمل مجالات تخصصه الرئيسية استئصال القرص الغضروفي بالمنظار عن طريق الجلد، واستئصال العظم، والفتح الجزئي للقرص الغضروفي، بما في ذلك استئصال الصفيحة الثنائية أحادية الاتجاه، وجراحات الاندماج القطني وغيرها من العمليات الجراحية وغير الجراحية.

هذا التعاون الإماراتي الكوري من شأنه أن يجعل من إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة مقصداً رئيسياً لعلاجات العمود الفقري والمفاصل بشكل خاص، والسياحة العلاجية بشكل عام.