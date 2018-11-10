مستشفى الزهراء بالشارقة ينقذ مريض سكري من بتر القدم

الشارقة 24:





تولى طاقم من الأطباء في مستشفى الزهراء الشارقة مؤخراً علاج أحمد المنصوري، مريض في الثانية والأربعين من العمر يعاني من السكري منذ زمن بعيد، ولقد أصيب المريض بالالتهابات حادة في القدمين، وأصيب بمضاعفات في قدمة اليسرى في محاولة لإنقاذ قدمه، تم منح المنصوري فرصة إجراء جراحة نقل الأنسجة الحرة أو ما تدعى "السديلة الحرة"، وهي جراحة دقيقة تتطلب وجود طاقم من الأخصائيين الذين تلقوا تدريبات رفيعة المستوى، ويتم إجراؤها للمرة الأولى في مستشفى الزهراء الشارقة.

واستغرقت الجراحة 12 ساعة، تم نقل المريض بعدها إلى وحدة العناية المركزة تحت العناية والملاحظة الطبية المكثفة، وبعدها إلى جناح الغرف وبعد إخراجه من المستشفى بعد العملية بعدة أسابيع قليلة استعاد قدرته على السير بعد نجاح العملية.

وتولى طاقم الجراحة العامة العناية بالمريض في البداية، قبل أن يتم تحويل المنصوري إلى الدكتور هاربال جاديجا، استشاري جراحة العظام والصدمات، والذي تلقى تدريباته في بريطانيا، ومتخصص في علاج القدم السكري، تم إجراء عملية جراحية لتنظيف الجرح ووجد أن الالتهابات قد دمرت عددًا كبيرًا من الأوتار والجلد.

وطلب الدكتور هاربال رأي الدكتور نديم أختر، استشاري جراحة التجميل والترميم الذي تلقى أيضاً تدريباته في بريطانيا، وتركزت مخاوف كلا الجراحين حول احتمال اللجوء إلى بتر القدم كخيار وحيد فيما لم تتم السيطرة على الالتهابات، ولأجل السيطرة على الالتهاب، تم إجراء عملية تنظير واسعة لمدة عدة أسابيع، وتم تضميد الجراح بانتظام.

كما تم إشراك الدكتور بريان، استشاري الغدد الصماء، والدكتور حسام، استشاري الأمراض المعدية، والنتيجة النهائية تحجيم الخلل إلى 13 x 10 سم مع عظام مكشوفة، وفقدان أحد الأصابع.

وسبق للدكتور هاربل وزميله الدكتورأختر التعامل مع حالات مماثلة في بريطانيا، وناقشوا قبل الجراحة خيارات العلاج مع المريض، وبعد تفكير ومناقشات عميقة، تم التوصل إلى إجراء جراحة نقل الأنسجة الحرة لعلاج هذه الحالة، وهي تقنية جراحية تجميلية متقدمة يتم خلالها نقل الخلايا من جزء من الجسم إلى آخر، ويقوم الجراح خلالها بفصل الأنسجة عن مصدر تغذيتها بالدم وإعادة وصلها بأوعية دموية جديدة في منطقة مختلفة من الجسم.

وأفاد الدكتور جاديجا، استشاري جراحة العظام: "يتم إجراء الجراحة للمرة الأولى في المستشفى، ويشعر المريض، وأفراد عائلته، وكامل أفراد الكادر الطبي بالسعادة بعد نجاح العملية، بفضل جهود الطاقم الطبي المكون من استشاري جراحة عظام، واستشاري غدد صماء، واستشاري أشعة، وأخصائي جراحة عامة، وأخصائي العلاج طبيعي، واستشاري جراحة التجميل. ونظراً لتآكل قدم المريض، وظهور مضاعفات، فنحن فخورون بنجاح علاج قدم المنصورى باستخدام جراحة نقل الأنسجة الحرة، حيث تم نقل خلايا سليمة من منطقة متبرعة في جسم المريض إلى المنطقة المصابة".

ويجب على مريض السكري أخد العناية بالقدمين بالنسبة لمرضى السكري على محمل الجد، وعدم التهاون في مراجعة الأخصائي على وجه السرعة عند وجود أي مخاوف حول صحة القدم، ورغم وجود إجراءات بديلة في معظم الأحيان، إلا أن فقدان فرص الخيارات المفضلة تؤدي إلى إحباط كبير للمريض والكادر الطبي على حد سواء، وبالتالي، فإن مراجعة الطبيب في مراحل مبكرة من الإصابة تساعد على إجراء جراحات معقدة بأعلى معدلات النجاح.