26 نوفمبر انطلاق مؤتمر "صحتي" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تستعد إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع كلية العلوم الصحية، بجامعة الشارقة، لتنظيم مؤتمر "صحتي 2018"، خلال الفترة 26-28 نوفمبر الجاري.

ويركز المؤتمر في دورته لهذا العام، على موضوع السمنة، كونه يعد الآن مرضاً من أمراض العصر، وذلك تحت شعار "نحاور.. نستمع.. نُغيّر".

ويهدف المؤتمر إلى العمل على تبادل الخبرات، وعرض المبادرات والممارسات العالمية في مجال الوقاية من السمنة، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي والثقافي، لدى أفراد المجتمع حول أبرز تداعيات التغذية في عصرنا الحالي.