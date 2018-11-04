أوغندا تبدأ حملة تطعيم ضد الإيبولا

الشارقة 24 – واس:

تبدأ أوغندا، الإثنين، حملة تطعيم ضد الإيبولا لبعض العاملين في المجال الصحي، بعد تزايد المخاوف من احتمال انتقال المرض من الكونغو.

وأفادت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث اينج بأن السلطات ستوفر نحو 2100 جرعة لقاح تغطى الأفراد العاملين بمجال الصحة بالمناطق القريبة من الحدود، مبينةً أن عشرات الآلاف يعبرون الحدود في كل من الاتجاهين أسبوعياً.

وأوضحت أنه بسبب ذلك يُعدّ خطر انتقال المرض عبر الحدود عالياً جداً.

وأعلنت الكونغو تفشي الإيبولا في أول شهر أغسطس، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 139 شخصاً بهذا المرض.