د. محمد الغندور: الكسل سبب زيادة الوزن وليس الأكل

الشارقة 24:

أكد خبير التغذية العلاجية الدكتور محمد الغندور، أن الأكل ليس السبب في زيادة الوزن، بل الكسل، لافتاً إلى وجود العديد من الأخطاء الغذائية التي يمارسها الإنسان لا سيما في ظلّ كل هذه التطورات التي تشهدها الحياة اليوم من وسائل اتصال متطورة ومركبات حدّت من الحركة وممارسة الرياضة، ما أسهم في إيجاد حالة من الخمول خصوصاً بين الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال ندوة استضافتها الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وإدارتها الإعلامية صفية الشحّي، وتطرق فيها الغندور إلى الحديث عن أهم الأخطاء الشائعة في الحميات الغذائية، وما هي المعايير اللازمة للتعود على أنماط صحية مفيدة وجيدة للجسم والذهن.

وأشار الغندور، إلى أن آلات قياس الوزن ليست دقيقة، حيث يجب الاعتماد على القياس المتري والنظر إلى الفروقات التي تؤكدها الملابس، مؤكداً أهمية زيادة عدد الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية وتنويعها وأن تحتوي على الكثير من الخيارات الصحية كالفواكه والخضار الطازجة واللحوم والبقوليات بأنواعها، محذراً من مخاطر الأغذية الضارة بالصحة المليئة بالزيوت المهدرجة والصناعية وأثرها السلبي.

واستعرض الغندور، خلال الندوة، مجموعة من إصداراته الخاصة التي لفت من خلالها الانتباه إلى معايير صحية وغذائية إيجابية، حيث قدم كتابه "أكلك عليك ووزنك علينا"، الذي أوضح فيه بعض الوصفات والارشادات الخاصة التي تهدف إلى اتباع حميات صحية ناجحة ومفيدة، إلى جانب التطرق إلى الابتعاد عن العادات السيئة في الغذاء.