اليابان توعي أطفال "الشارقة للكتاب" بالحفاظ على الجهاز الهضمي

الشارقة 24:

قدم الجناح الياباني المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، ورشة تفاعلية، حول أهمية المحافظة على الجهاز الهضمي، ودوره الحيوي في المحافظة على سلامة الجسم.

وعززت الورشة، في أذهان الأطفال، أهمية اتباع نظام غذاء صحيّ، وعادات صحية سليمة، تسهم في دعم وظائف الجهاز الهضمي، وتساعده على القيام بوظائفه بالشكل الصحيح، من خلال رفع مناعة الجسم وزيادة البكتيريا النافعة في الجسم والقضاء على البكتيريا الضارة فيه، بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، من خضراوات وفواكه، وتجنب الأطعمة الغنية بالمواد الدهنية المشبعة والمهدرجة والضارة، فضلاً عن ممارسة رياضة بشكل يومي لتقوية مناعة الجسم.

وتعرف الأطفال خلال الورشة، على أجزاء الجهاز الهضمي، ودور كل منها في عملية الهضم، والأضرار التي تعود على الجسم عند تضرر الجهاز الهضمي، نتيجة اتباع نظام حياة خاطئة، مثل إصابته بالأمراض المعوية، والإرهاق المستمر وغيرها من الأمراض التي تؤثر على صحة الجسم.