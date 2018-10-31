الصداع النصفي يتصدر قائمة الأمراض العصبية في الإمارات

الشارقة 24:

يُعد الصداع النصفي واحداً من أكثر الحالات المرضية الآخذة في التزايد بشكل ملحوظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشيع الإصابة بها بمعدلات أكبر بين النساء مقارنة بالرجال.

وأكد الدكتور معاذ عبد اللطيف محمد السيد، استشاري طب الأعصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة، أن الصداع النصفي يُعد من الحالات العصبية الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للدكتور معاذ، يعاني نحو 40 % من المرضى الذين يأتون إلى عيادته من الصداع العادي، فيما يعاني 70% منهم من الصداع النصفي.

ويرى الدكتور معاذ أن الصداع النصفي عادةً ما يرتبط بنمط الحياة غير الصحي باعتباره العامل الأكثر أهمية لهذه الحالة، مشيراً إلى أن الكثير من الأشخاص يصابون بالصداع النصفي بسبب عدم تناول طعام صحي، والتعرض للتوتر، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وخلو نظامهم الغذائي من قدر مناسب من المواد الأساسية مثل الخضار والفواكه، فضلاً عن استهلاك الماء المبرد الذي يمثل عاملاً أساسياً في الإصابة بالصداع النصفي.

ويتصدر الصداع النصفي، قائمة الأمراض العصبية في دولة الإمارات، لكن الإحصاءات تشير أيضاً إلى تزايد معدلات الإصابة بأنواع أخرى من الاضطرابات العصبية في الدولة، مثل مرض الزهايمر وداء باركنسون وكذلك السكتة الدماغية.