ارتفاع السكر في الدم يزيد خطر الإصابة بـ "السل"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





حذر خبراء بأن قد يواجه ملايين الأشخاص حول العالم ممن لديهم مستويات عالية من السكر في الدم خطراً أكبر للإصابة بالسل، إثر تقديم نتائج بحوثهم الجديدة خلال مؤتمر للصحة الرئوية في لاهاي.

وفي 2017، أصيب حوالي 10 ملايين شخص بالسل وهو مرض شديد العدوى، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فيما يخشى الأخصائيون في أن يعرّض الازدياد الكبير في المصابين بالسكري ملايين المرضى الآخرين لخطر الإصابة بالسل.

وفي إطار دراسة قدمت قبل أيام في مؤتمر الصحة الرئوية في لاهاي، حلل باحثون من جامعة "لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال ميديسين" الدم العائد لأشخاص يعانون السل والسكري في 4 بلدان هي جنوب إفريقيا ورومانيا وإندونيسيا والبيرو.

وأجرى هؤلاء بعدها تحليلاً للدم لدى أشخاص يعانون السل ولديهم مستوى مرتفع من السكر من دون أن يكونوا قد بلغوا عتبة الإصابة بالسكري، وقد اكتشفوا أن عينات الدم لدى هؤلاء الأشخاص غير المصابين بالسكري كانت تحوي الجزيئات عينها الموجودة لدى المرضى الذين يعانون السل والسكري معاً.

وذكر مدير البحوث في الاتحاد الدولي لمكافحة السل والأمراض الرئوية أجاي كومار أن هذا الأمر يؤشر إلى أن خطر الإصابة بالسل أعلى حتى قبل أن يصاب الشخص بالسكري.