"غيتس الخيرية" تشيد بدور الإمارات في الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

الشارقة 24 – وام:





أشادت مؤسسة غيتس الخيرية بالدور الهام والإسهام الكبير لدولة الإمارات في الجهود العالمية، لاستئصال شلل الأطفال من خلال دعمها الملموس لحملات مكافحة المرض في باكستان.

ووصف جيمس وينغر مدير البرنامج الخاص باستئصال شلل الأطفال في مؤسسة غيتس الخيرية - في مقابلة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأنه أحد أبرز القادة العالميين الذين أبدوا التزاماً قوياً لدعم الجهود العالمية في القضاء على شلل الأطفال .

وأفاد بأن دولة الإمارات قامت أيضاً بدعم جهود استئصال المرض في كل من أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والسودان، مشيراً إلى أن المؤسسة ودول الامارات تعكفان على دراسة إنشاء معهد بحثي في أبوظبي تتلخص مهمته في ترجمة البيانات والأبحاث حول مرض شلل الأطفال إلى سياسات فعالة يتم تطبيقها في أرجاء المنطقة.

وأضاف "نتطلع للاستفادة من الكفاءات والإمكانيات التي تتمتع بها أبوظبي لتسريع الجهود الرامية لمعالجة العديد من التحديات المرتبطة بالصحة في العالم وفي مقدمتها استئصال شلل الأطفال بشكل نهائي".

وأوضح أن القضاء على مرض شلل الأطفال من شأنه أن يسهم في تحسين حياة معظم الأطفال في الدول المتأثرة بهذا المرض.